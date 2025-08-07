Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geri geliyor

Yurt genelinde hakim olan serin havalar hafta sonunun gelmesiyle etkisini kaybedecek. Yarın da etkili olacak sağanak ve fırtınanın ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte detaylar...

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geri geliyor

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde etkisini gösteren kavurucu sıcaklara sağanak ve fırtına arası verildi. Havalar serinledi, sağanak yağışlar birçok kentte etkisini gösterdi. Uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların yarın da devam edeceğini, hafta sonu sıcak havaların yurt genelinde etkisini arttıracağını bildirdi.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geri geliyor

SAĞANAK YARIN DA DEVAM EDECEK

Macit, yarın Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin olacağını söyledi.
Yağışların cumartesi günü doğuya hareket edeceğini belirten Macit, cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olacağını, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağışların beklendiğini söyledi.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geri geliyor

HAFTA SONUNA DİKKAT: SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Macit, hava sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek, "Sıcaklıklar hafta sonu da dahil olmak üzere tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." dedi.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geri geliyor

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

'da yarın yerel gök gürültülü sağanağın devam edeceğini aktaran Macit, hafta sonunda yağışın olmayacağını ve sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde seyredeceğini söyledi. Macit, sıcaklıkların 'da 33 ila 34, 'de ise 38 ila 40 derece aralığında görüleceğini belirtti.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geri geliyor
