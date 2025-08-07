Meteoroloji gün vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geri geliyor

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde etkisini gösteren kavurucu sıcaklara sağanak ve fırtına arası verildi. Havalar serinledi, sağanak yağışlar birçok kentte etkisini gösterdi. Uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların yarın da devam edeceğini, hafta sonu sıcak havaların yurt genelinde etkisini arttıracağını bildirdi.

SAĞANAK YARIN DA DEVAM EDECEK

Macit, yarın Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin olacağını söyledi.

Yağışların cumartesi günü doğuya hareket edeceğini belirten Macit, cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olacağını, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağışların beklendiğini söyledi.

HAFTA SONUNA DİKKAT: SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Macit, hava sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek, "Sıcaklıklar hafta sonu da dahil olmak üzere tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." dedi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın yerel gök gürültülü sağanağın devam edeceğini aktaran Macit, hafta sonunda yağışın olmayacağını ve sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde seyredeceğini söyledi. Macit, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de ise 38 ila 40 derece aralığında görüleceğini belirtti.