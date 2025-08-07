Meteoroloji rekor sıcaklıklar için tarih verdi! Avrupa'yı kavurmaya başladı

Son haftalarda kavurucu yaz sıcaklarıyla boğuşan Türkiye, önceki gün yurda giriş yapan yağmurlu hava dalgasıyla rahat bir nefes aldı. Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin tamamı ve Akdeniz'de yer yer etkili olan yağışlı ve serin hava ülke genelinde bir ara 40 dereceyi bulan sıcaklık ortalamalarını bir nebze de olsa düşürdü. Ancak bu rahatlama çok da uzun sürmeyecek.

40 DERECENİN ÜSTÜNÜ GÖRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan orta ve uzun vadeli hava tahmin raporuna göre kavurucu bir sıcak hava dalgası yurda doğru ilerliyor. Üstelik yeni dalganın yılın sıcaklık rekorlarını tazelemesi bekleniyor. Tahminlere göre bugünden itibaren doğuya doğru ilerleyerek etkisini yavaş yavaş yitirecek yağışlı ve serin hava, cumartesi günü yerini Avrupa üzerinden gelen yeni sisteme terk edecek.

METEOROLOJİ GÜN VERDİ

Pazar gününden başlayarak yeniden yükselişe geçmesi beklenen hava sıcaklıklarının pazartesi günü rekor seviyeleri vurması, termometrelerin Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, İç Anadolu'nu batısı, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer yer 40°C'nin üzerini göstermesi bekleniyor.

FRANSA'DA TURUNCU ALARM VERİLDİ

Bu arada Avrupa'da etkili olmaya başlayan sıcaklıklar nedeniyle Fransa'daa yarın için tüuruncu alarm verildi. Meteo France'tan yapılan açıklamada Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Rhône, Tarn ve Tarn-et-Garonne bölgelerinde sıcaklıkların yarın yer yer 40°C'ye kadar, orta doğu kesimlerinde ise 35°C ila 37°C'ye kadar yükselmesinn beklendiği belirtildi.