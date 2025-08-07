Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Meteoroloji rekor sıcaklıklar için tarih verdi! Avrupa'yı kavurmaya başladı

Türkiye kavurucu yaz sıcaklarına yağmurla kısa bir mola verdi. Ancak bu mola çok da uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Meteoroloji Avrupa kıtasını etkisi altına almaya başlayan rekor sıcaklıkların yurda giriş tarihini duyurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 09:22

Son haftalarda kavurucu yaz sıcaklarıyla boğuşan , önceki gün yurda giriş yapan yağmurlu hava dalgasıyla rahat bir nefes aldı. Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin tamamı ve Akdeniz'de yer yer etkili olan yağışlı ve serin hava ülke genelinde bir ara 40 dereceyi bulan sıcaklık ortalamalarını bir nebze de olsa düşürdü. Ancak bu rahatlama çok da uzun sürmeyecek.

Meteoroloji rekor sıcaklıklar için tarih verdi! Avrupa'yı kavurmaya başladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbullu kasvetli havaya uyandı! Sağanak bir anda bastırdı
Japonya'da rekor sıcaklıklar! Termometreler 41,8'i gördü

40 DERECENİN ÜSTÜNÜ GÖRECEK

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan orta ve uzun vadeli hava tahmin raporuna göre kavurucu bir yurda doğru ilerliyor. Üstelik yeni dalganın yılın sıcaklık rekorlarını tazelemesi bekleniyor. Tahminlere göre bugünden itibaren doğuya doğru ilerleyerek etkisini yavaş yavaş yitirecek yağışlı ve serin hava, cumartesi günü yerini Avrupa üzerinden gelen yeni sisteme terk edecek.

Meteoroloji rekor sıcaklıklar için tarih verdi! Avrupa'yı kavurmaya başladı

METEOROLOJİ GÜN VERDİ

Pazar gününden başlayarak yeniden yükselişe geçmesi beklenen hava sıcaklıklarının pazartesi günü rekor seviyeleri vurması, termometrelerin Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, İç Anadolu'nu batısı, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer yer 40°C'nin üzerini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji rekor sıcaklıklar için tarih verdi! Avrupa'yı kavurmaya başladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbullu kasvetli havaya uyandı! Sağanak bir anda bastırdı
Japonya'da rekor sıcaklıklar! Termometreler 41,8'i gördü

FRANSA'DA TURUNCU ALARM VERİLDİ

Bu arada Avrupa'da etkili olmaya başlayan sıcaklıklar nedeniyle 'daa yarın için tüuruncu alarm verildi. Meteo France'tan yapılan açıklamada Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Rhône, Tarn ve Tarn-et-Garonne bölgelerinde sıcaklıkların yarın yer yer 40°C'ye kadar, orta doğu kesimlerinde ise 35°C ila 37°C'ye kadar yükselmesinn beklendiği belirtildi.

Meteoroloji rekor sıcaklıklar için tarih verdi! Avrupa'yı kavurmaya başladı

ETİKETLER
#türkiye
#fransa
#sıcak hava dalgası
#hava sıcaklığı
#sıcaklık rekoru
#Hava Durumu
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#Rekor Sıcaklık
#Yaz Sıcağı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.