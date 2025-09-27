Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
19°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji uyardı! İstanbul ve birçok ilde kış etkisi: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada Marmara, Karadeniz ve Ege için peş peşe uyarılar yapıldı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kış etkisi görülmeye başlanacak. İşte 27 Eylül Cumartesi il il hava durumu...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 07:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 27 Eylül Cumartesi için 3 bölge ve çok sayıda il için peş peşe uyarılar yapıldı. , ve 'de kış etkisi başlayacak, sağanak ve soğuk hava hakim olacak. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkisini arttıracak.

Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul ve birçok ilde kış etkisi: Çok kuvvetli geliyor

13 İL İÇİN SARI KOD VERİLDİ

Meteoroloji tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu ve kuvvetli yapıldı.

Meteoroloji uyardı! İstanbul ve birçok ilde kış etkisi: Çok kuvvetli geliyor

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul ve birçok ilde kış etkisi: Çok kuvvetli geliyor

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

