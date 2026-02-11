Menü Kapat
Meteoroloji'den Muğla için uyarı! Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'da görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, perşembe günü kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den Muğla için uyarı! Perşembe gününe dikkat
Yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Muğla'da görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Muğla genelinde perşembe günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

#Yaşam
