Metrobüste vatandaşların kabusu oldu! İlk önce seçti, sonra kabalıktan faydalandı

İstanbul'da Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda 8 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında 6 kişinin telefonunun çalınmasının ardından ekipler harekete geçti.
İncelenen kamera görüntülerinin ardından şüpheli V.A'nın kalabalıktan faydalanarak metrobüs durağında bekleyen yolculara yaklaşıp telefonlarını çaldığı tespit edildi.
Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 5 Mart'ta Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda şahsı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda kalabalıktan faydalanarak mağdurlara yaklaşıp hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.