Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mihriban Yılmaz cinayetinde yeni görüntüler! Aile içi yazışmalar ortaya çıktı: 'Ses etmeyin'

İzmir’de Mihriban Yılmaz’ın öldürülüp ormana gömülmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı F.İ.’nin Mihriban'ın cansız bedenini ormana getirdiği anlar görülürken, katil zanlısının kardeşi Ö.İ. de tutuklandı. Aile içi yazışmalar ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 12:26

İzmir’de 26 yaşındaki F.İ. isimli cani, 29 Aralık’ta arabasına aldığı Mihriban Yılmaz'ı boğarak katletti. Genç kızın cansız bedenini ormana götürerek gömen katil zanlısı tutuklanırken soruşturma da derinleşti. Korkunç cinayette katil zanlısının kardeşi Ö.İ. de tutuklandı. Ö.İ.’nin de olayda aktif rol aldığı tespit edilirken, cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Savcılık kararında, Ö.İ.’nin ağabeyi F.İ. tarafından gerçekleştirilen kasten öldürme eylemine 'yardım eden' sıfatıyla katıldığı vurgulandı.

Mihriban Yılmaz cinayetinde yeni görüntüler! Aile içi yazışmalar ortaya çıktı: 'Ses etmeyin'

"ESKİSİNDEN KORKMUYORUM, BUNDAN KORKUYORUM"

Cinayetin perde arkasını, zanlıların kendi aralarındaki dijital mesajlaşmalar aydınlattı. Amca K.İ.’nin, zanlının kardeşi Ö.İ.’ye yönelik, "Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum" şeklindeki mesajına, Ö.İ.’nin "Ses etmeyin" diyerek karşılık verdiği tespit edildi. Bu diyaloglar, cinayetin aile içinde bilindiği ve Ö.İ.’nin delillerin gizlenmesi ya da eylemin sürdürülmesinde ağabeyine destek olduğu iddiasını güçlendirdi. Savcılık, Ö.İ.’nin 3 Ağustos 2023 tarihinde yaşanan olayda ağabeyi ile iştirak halinde hareket ettiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığına dikkat çekti. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerin devam ettiği ve dosyaya yeni isimlerin eklenebileceği belirtilirken, Ö.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mihriban Yılmaz cinayetinde yeni görüntüler! Aile içi yazışmalar ortaya çıktı: 'Ses etmeyin'

HER SEFERİNDE REDDEDİLMİŞ

Öte yandan, zanlı F.İ.’nin öldürdüğü Naile Büşra Sarıgül ile duygusal bağ kurmaya çalıştığı ancak reddedildiği belirlendi. F.İ.’nin "Sevgiliydik" iddiasının aksine, telefon kayıtlarında ikili arasında duygusal bir bağa rastlanmadı. Tanıklar, F.İ.’nin Sarıgül’ü sürekli çaya davet ettiğini ancak her seferinde reddedildiğini ifade ederek zanlının savunmasını yalanladı.

Mihriban Yılmaz cinayetinde yeni görüntüler! Aile içi yazışmalar ortaya çıktı: 'Ses etmeyin'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aydın'da ilginç olay! Emekli maaşını almak için bankaya gitti: Konuşması yüzünden alamadı
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifadeler: Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm
Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.