Mihriban Yılmaz cinayetinde yeni görüntüler! Aile içi yazışmalar ortaya çıktı: 'Ses etmeyin'

İzmir’de 26 yaşındaki F.İ. isimli cani, 29 Aralık’ta arabasına aldığı Mihriban Yılmaz'ı boğarak katletti. Genç kızın cansız bedenini ormana götürerek gömen katil zanlısı tutuklanırken soruşturma da derinleşti. Korkunç cinayette katil zanlısının kardeşi Ö.İ. de tutuklandı. Ö.İ.’nin de olayda aktif rol aldığı tespit edilirken, cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Savcılık kararında, Ö.İ.’nin ağabeyi F.İ. tarafından gerçekleştirilen kasten öldürme eylemine 'yardım eden' sıfatıyla katıldığı vurgulandı.

"ESKİSİNDEN KORKMUYORUM, BUNDAN KORKUYORUM"

Cinayetin perde arkasını, zanlıların kendi aralarındaki dijital mesajlaşmalar aydınlattı. Amca K.İ.’nin, zanlının kardeşi Ö.İ.’ye yönelik, "Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum" şeklindeki mesajına, Ö.İ.’nin "Ses etmeyin" diyerek karşılık verdiği tespit edildi. Bu diyaloglar, cinayetin aile içinde bilindiği ve Ö.İ.’nin delillerin gizlenmesi ya da eylemin sürdürülmesinde ağabeyine destek olduğu iddiasını güçlendirdi. Savcılık, Ö.İ.’nin 3 Ağustos 2023 tarihinde yaşanan olayda ağabeyi ile iştirak halinde hareket ettiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığına dikkat çekti. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerin devam ettiği ve dosyaya yeni isimlerin eklenebileceği belirtilirken, Ö.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HER SEFERİNDE REDDEDİLMİŞ

Öte yandan, zanlı F.İ.’nin öldürdüğü Naile Büşra Sarıgül ile duygusal bağ kurmaya çalıştığı ancak reddedildiği belirlendi. F.İ.’nin "Sevgiliydik" iddiasının aksine, telefon kayıtlarında ikili arasında duygusal bir bağa rastlanmadı. Tanıklar, F.İ.’nin Sarıgül’ü sürekli çaya davet ettiğini ancak her seferinde reddedildiğini ifade ederek zanlının savunmasını yalanladı.