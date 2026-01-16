Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?

İzmir’de 29 Aralık tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın cinayete kurban gittiğinin anlaşılmasıyla birlikte kan donduran ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, katil zanlısı Fatih İnan’ın genç kadınla sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçerek buluşma ayarladığı belirlendi. Olay günü bir araya gelen ikili arasında, zanlının cinsel ilişki teklifinin reddedilmesi üzerine bir tartışma çıktığı ve bu tartışmanın sonucunda İnan’ın Mihriban Yılmaz’ı hayattan kopardığı iddia edildi. Talihsiz genç kızın saldırı sırasında tecavüze uğrayıp uğramadığına dair kesin bilgilerin ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
16.01.2026
09:58
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
10:03

İzmir’in Bornova ilçesi, 29 Aralık akşamından bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz’dan gelen acı haberle sarsıldı. Ümit Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan genç kadının, evinden çıktıktan sonra sırra kadem basması üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma, kan donduran bir cinayeti gün yüzüne çıkardı.

Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?


"BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM" DEYİP EVDEN ÇIKMIŞ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, olay günü akşam saatlerinde akrabalarını ziyaret eden Mihriban Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek yanlarından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?

KATİL, MİHRİBAN'IN DAYISININ KİRACISI

Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, genç kadının saat 20.30 sularında boş bir arsada bekleyen bir otomobile bindiği tespit edildi. Aracın sürücüsü ve cinayetin baş şüphelisi olarak belirlenen Fatih İnan’ın (26), Mihriban’ın dayısının kiracısı olduğu ve genç kadınla aynı binada yaşadığı ortaya çıktı.

Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?

GENÇ KADINA TUZAK KURMUŞ

Gözaltına alınan Fatih İnan, polisteki ilk sorgusunda Mihriban’ı tanımadığını iddia etse de çapraz sorguda suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Katil zanlısının, genç kadına sosyal medya üzerinden bir "takip isteğini" gösterme bahanesiyle tuzak kurduğu belirlendi.

Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİ REDDEDİLİNCE VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Tanıdığı ve güvendiği bir komşusuyla görüşmeye giden Mihriban’ın, araç içerisinde İnan’ın ahlaksız teklifiyle karşılaştığı öğrenildi. Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kadın ile İnan arasında çıkan tartışma, vahşetle sonuçlandı. Öfkeye kapılan katil zanlısı, Mihriban’ı boğarak öldürdüğünü ve cansız bedenini ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?

TECAVÜZ VAR MI, YOK MU?

Zanlının gösterdiği bölgede yapılan aramada talihsiz genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Mihriban Yılmaz’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Katil zanlısının ifadelerindeki çelişkiler üzerine derinleşen soruşturmada, cinayet öncesinde bir cinsel saldırı olup olmadığı araştırılıyor. Kan donduran olayın tüm çıplaklığıyla aydınlanması için şimdi gözler gelecek otopsi raporuna çevrildi.

Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?
#Gündem
