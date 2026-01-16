Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç iddialar: Tecavüzü gizlemek için mi katletti?

İzmir’in Bornova ilçesi, 29 Aralık akşamından bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz’dan gelen acı haberle sarsıldı. Ümit Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan genç kadının, evinden çıktıktan sonra sırra kadem basması üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma, kan donduran bir cinayeti gün yüzüne çıkardı.



"BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM" DEYİP EVDEN ÇIKMIŞ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, olay günü akşam saatlerinde akrabalarını ziyaret eden Mihriban Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek yanlarından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

KATİL, MİHRİBAN'IN DAYISININ KİRACISI

Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, genç kadının saat 20.30 sularında boş bir arsada bekleyen bir otomobile bindiği tespit edildi. Aracın sürücüsü ve cinayetin baş şüphelisi olarak belirlenen Fatih İnan’ın (26), Mihriban’ın dayısının kiracısı olduğu ve genç kadınla aynı binada yaşadığı ortaya çıktı.

GENÇ KADINA TUZAK KURMUŞ

Gözaltına alınan Fatih İnan, polisteki ilk sorgusunda Mihriban’ı tanımadığını iddia etse de çapraz sorguda suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Katil zanlısının, genç kadına sosyal medya üzerinden bir "takip isteğini" gösterme bahanesiyle tuzak kurduğu belirlendi.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİ REDDEDİLİNCE VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Tanıdığı ve güvendiği bir komşusuyla görüşmeye giden Mihriban’ın, araç içerisinde İnan’ın ahlaksız teklifiyle karşılaştığı öğrenildi. Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kadın ile İnan arasında çıkan tartışma, vahşetle sonuçlandı. Öfkeye kapılan katil zanlısı, Mihriban’ı boğarak öldürdüğünü ve cansız bedenini ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

TECAVÜZ VAR MI, YOK MU?

Zanlının gösterdiği bölgede yapılan aramada talihsiz genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Mihriban Yılmaz’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Katil zanlısının ifadelerindeki çelişkiler üzerine derinleşen soruşturmada, cinayet öncesinde bir cinsel saldırı olup olmadığı araştırılıyor. Kan donduran olayın tüm çıplaklığıyla aydınlanması için şimdi gözler gelecek otopsi raporuna çevrildi.