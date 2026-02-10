Milyonlarca lira değerinde uyuşturucuyu taksiyle kaçırırken yakalandılar

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Hatay'da, emniyet müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir çalışma yürütüldü.

TAKSİYLE KAÇIRIRKEN YAKAYI ELE VERDİLER

Ekiplerin çalışmaları kapsamında İskenderun'da durdurulan takside yapılan aramada, 2,5 milyon TL değerinde 512 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.F., H.B., S.A. ile A.G. yakalanarak gözaltına alındı. 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.