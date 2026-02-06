Menü Kapat
12°
Editor
 Yasin Aşan

Milyonlarca liralık vurgun! 'İstihbaratçı' yalanıyla kandırmışlar

Antalya'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan 3 kişinin çok sayıda vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, olay sonrası Giresun'a gittiklerini belirlenen ve açık kimlikleri tespit edilen S.T., U.A.T. ve A.A.'yı operasyonla yakaladı.

Milyonlarca liralık vurgun! 'İstihbaratçı' yalanıyla kandırmışlar
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
16:28
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
16:28

Antalya'da "istihbaratçı" yalanıyla çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı ortaya çıktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran L.O., telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan bir kişinin, çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığını ve kendisinin de bu kişiler arasında bulunduğunu söylediğini belirtti.

Milyonlarca liralık vurgun! 'İstihbaratçı' yalanıyla kandırmışlar

3,5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Şüphelinin, "istihbarat müdürü" olduğunu öne sürerek yönlendirmelerde bulunduğunu aktaran L.O., baskı altında yaklaşık 3 milyon 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarını elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını beyan ederek şikâyetçi oldu.

Milyonlarca liralık vurgun! 'İstihbaratçı' yalanıyla kandırmışlar

ŞÜPHELİLER GİRESUN'DA YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, açık kimlikleri tespit edilen S.T., U.A.T. ve A.A.'nın olay sonrası Giresun'a gittiklerini belirledi. Şüpheliler, iki il emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 10 adet ata lira, 104 bin lira nakit para, pırlanta yüzük ve altın takılar, 25 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

