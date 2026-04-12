Siirt’in Baykan ilçesinde 55 yaşındaki Naime Gölbaşı kalp krizi geçirince yakınları hastaneye götürmek istedi. Fakat, kalp krizi geçiren kadının hastaneye götürüldüğü minibüs aşırı yağış nedeniyle taşan derede mahsur kaldı. Veysel Karani beldesine bağlı Meşelik köyünden minibüsle yola çıkan vatandaşlar, dere taşkını nedeniyle araçla birlikte suların ortasında kaldı.

HABERİN ÖZETİ Minibüs selde mahsur kaldı: Kalp krizi geçiren kadın kurtarılamadı Siirt'in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Naime Gölbaşı, hastaneye götürülürken minibüsün aşırı yağış nedeniyle taşan derede mahsur kalması sonucu kurtarılamadı. Kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı'nı hastaneye götürmek isteyen yakınları minibüsle yola çıktı. Dere taşkını nedeniyle minibüs, içinde bulunanlarla birlikte sular ortasında mahsur kaldı. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekipleri minibüsü sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Naime Gölbaşı kurtarılamadı. Olayda mahsur kalan diğer vatandaşlara destek sağlandı. Gölbaşı'nın cenazesi otopsi için Siirt'e gönderildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bölgeye gelen AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma ve belediye ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle minibüs bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gölbaşı kurtarılamadı. Olayda mahsur kalan diğer vatandaşlara destek sağlanırken, Gölbaşı’nın cenazesi otopsi için Siirt’e gönderildi.