Minibüs selde mahsur kaldı: Kalp krizi geçiren kadın kurtarılamadı

Siirt’in Baykan ilçesinde 55 yaşındaki Naime Gölbaşı kalp krizi geçirince yakınları hastaneye götürmek istedi. Fakat, kalp krizi geçiren kadının hastaneye götürüldüğü minibüs aşırı yağış nedeniyle taşan derede mahsur kaldı. Veysel Karani beldesine bağlı Meşelik köyünden minibüsle yola çıkan vatandaşlar, dere taşkını nedeniyle araçla birlikte suların ortasında kaldı.
Bölgeye gelen AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma ve belediye ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle minibüs bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gölbaşı kurtarılamadı. Olayda mahsur kalan diğer vatandaşlara destek sağlanırken, Gölbaşı’nın cenazesi otopsi için Siirt’e gönderildi.