Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Minibüs selde mahsur kaldı: Kalp krizi geçiren kadın kurtarılamadı

Siirt'te kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı, hastaneye götürülmek istendi. Ancak aracın sel nedeniyle mahsur kalması sonucu Gölbaşı hayatını kaybetti.

Minibüs selde mahsur kaldı: Kalp krizi geçiren kadın kurtarılamadı
Siirt’in Baykan ilçesinde 55 yaşındaki Naime Gölbaşı kalp krizi geçirince yakınları hastaneye götürmek istedi. Fakat, kalp krizi geçiren kadının hastaneye götürüldüğü minibüs aşırı yağış nedeniyle taşan derede mahsur kaldı. Veysel Karani beldesine bağlı Meşelik köyünden minibüsle yola çıkan vatandaşlar, dere taşkını nedeniyle araçla birlikte suların ortasında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bölgeye gelen AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma ve belediye ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle minibüs bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gölbaşı kurtarılamadı. Olayda mahsur kalan diğer vatandaşlara destek sağlanırken, Gölbaşı’nın cenazesi otopsi için Siirt’e gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
6 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti! Diyarbakır'da üzücü olay
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kalp masajında ilk dakikalar kritik: Uzmanlardan doğru müdahale uyarısı
