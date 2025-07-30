Silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı! Miras kavgası vahşetle sonuçlandı: Yengesini vurup, intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mağaracık Mahallesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ferhat S. (48) ile yengesi D.S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla intiha etti. Bağrışları ve silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferhat S'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan D.S'yi Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.