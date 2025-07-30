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 | Baran Aksoy

Silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı! Miras kavgası vahşetle sonuçlandı: Yengesini vurup, intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yengesini tüfekle ağır yaralayıp aynı silahla intihar etti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:12

'ın ilçesinde Mağaracık Mahallesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ferhat S. (48) ile yengesi D.S. arasında nedeniyle tartışma çıktı.

Silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı! Miras kavgası vahşetle sonuçlandı: Yengesini vurup, intihar etti

Tartışmanın alevlenmesi üzerine tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla intiha etti. Bağrışları ve silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı! Miras kavgası vahşetle sonuçlandı: Yengesini vurup, intihar etti

KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferhat S'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan D.S'yi Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı! Miras kavgası vahşetle sonuçlandı: Yengesini vurup, intihar etti
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ETİKETLER
#hatay
#cinayet
#intihar
#samandağ
#arazi anlaşmazlığı
#Yaşam
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