Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Miras kavgasında kardeş kanı aktı: Paylaşamayınca ağabeyini öldürdü

Kütahya'da iki kardeş arasındaki miras husumeti kanla bitti. Kavgalı oldukları öğrenilen iki kardeş anlaşamayınca silahla hesaplaştı. Ağabey olay yerinde hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Miras kavgasında kardeş kanı aktı: Paylaşamayınca ağabeyini öldürdü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 00:45

Kütahya'nın Simav ilçesinde miras hesaplaşması kardeş kanına sebep oldu. İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Demirci beldesi Öreyler Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Güneç (53) ile kardeşi Nurullah Güneç (49), Eskideğirmen mevkisinde miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Miras kavgasında kardeş kanı aktı: Paylaşamayınca ağabeyini öldürdü

AĞABEYİNİ MİRAS İÇİN ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Güneç olay yerinde hayatını kaybederken, Nurullah Güneç ise ayağına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Nurullah Güneç, sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim Güneç'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Miras kalan tarlanın paylaşımından dolayı iki kardeş arasında husumet olduğu iddia edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
‘Telefonumun ekranına baktın' kavgası: Sokak boks ringine döndü
Trafik tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 kişi yaralandı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.