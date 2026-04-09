Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

MİT 86 yıllık istihbarat raporunu paylaştı: ‘Aceledir’

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 1940 yılında Ankara'da takip edilen yabancı istihbarat şüphelisine ilişkin belgeyi kamuoyu ile paylaştı. "Aceledir" ibaresinin yer aldığı rapor, MİT'in resmi internet sitesinde yayımlanırken, rapora ilişkin detaylar dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MİT 86 yıllık istihbarat raporunu paylaştı: ‘Aceledir’
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 16:00

MİT'in resmi internet sitesinde, geçmiş yıllara dair obje, fotoğraf ve belgelerin yer aldığı “Özel Koleksiyon” sekmesinin en yeni içeriği 86 yıllık istihbarat raporu oldu. Raporda, Ankara’nın Ulus semtinde fotoğraf makinesine film alan yabancı uyruklu bir şahsın faaliyetlerinin yanı sıra, “hüviyetini ve faaliyetini tespit etmeğe gayret etmek zarureti vardır.” ifadeleri yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

MİT 86 yıllık istihbarat raporunu paylaştı: ‘Aceledir’

MİT, resmi internet sitesinde yer alan “Özel Koleksiyon” sekmesinde 86 yıllık bir istihbarat raporunu paylaştı.
Raporda, Ankara'nın Ulus semtinde fotoğraf makinesine film alan ve Rus veya Bulgar olabileceği düşünülen yabancı uyruklu bir şahsın faaliyetlerinin tespit edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Şahsın, Leyka fotoğraf makinesi ve 35 makara film satın aldıktan sonra yazı kopyası ve bunun büyütülmesi hakkında bilgi edinmeye çalıştığı ve bir büyütme cihazı (agrandisman) satın almak istediği ifade ediliyor.
Şahsın teşhis edilmesi ve hüviyetinin tespit edilmesi ile kullanacağı cihazlarla neler yapacağının belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor.
Bu tespitin, şahsın takip edildiğini fark etmesini engelleyecek şekilde, mağazanın gözetlenmesi ve şahsın takibiyle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Belge, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti Başkan Yardımcısı imzasıyla sona eriyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
MİT 86 yıllık istihbarat raporunu paylaştı: ‘Aceledir’

İşte MİT tarafından paylaşılan 16 Ağustos 1950 tarihli istihbarat raporunda yer alan ifadeler

"Henüz hüviyeti tespit edilemeyen bir şahıs, Ulus meydanındaki Tan kırtasiye mağazasından bir zaman önce bir Leyka (Leica) fotoğraf makinesiyle birlikte 35 makara da film satın almıştır. Mağaza sahipleri bu adamın Rus olduğunu, diğer biri de Bulgar olmasının muhtemel bulunduğunu söylemiştir.

Aslen Rus veya Bulgar olduğu anlaşılan bu adamın son günlerde, aldığı fotoğraf makinesiyle yazı kopyası ve bunun büyütülmesinin nasıl olacağı hakkında malumat edinmeye çalıştığı nazarı dikkati celbetmiştir. Adam şimdi de bir agrandisman cihazı satın almak istemektedir. Bu şahsın aradığı agrandisman Tan mağazasında yoktur. Ancak mağaza sahipleri Şel (Shell) benzin deposunda bulunduğunu bildikleri bir agrandisman kondansatörünü alarak buna bir objektif ve bir de ayak eklenmek sureti ile işe yarar bir hale koymayı vadetmişlerdir. Adam yarın (17 Ağustos 1940 Cumartesi günü) ya öğleden evvel veya öğleden sonra Tan mağazasına gelecek ve kondansatörü görecektir.

MİT 86 yıllık istihbarat raporunu paylaştı: ‘Aceledir’

"KISA BOYLU VE SARIŞINCA OLAN BU ADAMIN TEŞHİSİ VE HÜVİYETİNİN TESPİTİ LAZIMDIR"

Kısa boylu ve sarışınca olan bu adamın teşhisi ve hüviyetinin tespiti lazımdır. Sonra, gerek Leyka makinesi, gerek almak istediği agrandisman cihazı ile neler yapacağını ve neler yapmakta olduğunu behemehal tespit etmek pek mühimdir. Şu kadar ki, adamı teşhis için mağaza sahiplerinden istifade etmek, adamın takibatından haberdar olmasını intaç edebilir. Bu sebeple mağazanın tarassut edilmesi ve bu mağaza mensuplarından birinin dükkandan çıkarak ABDÜLBAKİ'nin Şel (Shell) mağazasına gidişini, oradan ABDULBAKİ elinde agrandisman kondansetörü olduğu halde kendi dükkanına avdeti gözetilmek ve o sırada Tan mağazasında bulunarak cihazı tetkik edecek ve kendisine dükkancılar tarafından izahat verilecek olan kısa boylu, sarışın adamın peşini bırakmayarak hüviyetini ve faaliyetini tespit etmeğe gayret etmek zarureti vardır.

"İCABINA HEMEN TEVESSÜL EDİLMESİNİ RİCA EDERİM"

Gizli istihbarat servisinin karakteristik mesaisi olan ve bu kadarcık alametlerden bir ip ucu temin ederek meseleyi tenvir etmek keyfiyeti Ankara merkezinin uyanık ve gayretli memurlarından beklenir. Hiç olmazsa böyle bir şüphenin varid olamayacağını bu alışverişin gizli ve muzur bir maksatla yapılmamış olduğunu tespit edebilmek -fakat katiyetle tespit edebilmek- de bir muvaffakiyettir. İcabına hemen tevessül edilmesini rica ederim."

Belgenin altında ayrıca, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti Başkan Yardımcısının imzası yer alıyor.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.