ABD ve İran ateşkesinde MİT detayı! Erdoğan talimat verdi: Türkiye'nin kritik rolü bir kez daha ortaya konuldu

ABD ve İran arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasında Milli İstihbarat Teşkilatı büyük bir çaba yürüttü. Bu süreçte her iki tarafla da yoğun temaslar yürüten MİT, Türkiye'nin bölgenin güvenlik mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha ortaya koydu. İşte detaylar...

ABD ve İran ateşkesinde MİT detayı! Erdoğan talimat verdi: Türkiye'nin kritik rolü bir kez daha ortaya konuldu
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasını kolaylaştırmak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek amacıyla arka planda tüm kurumlarla eşgüdüm içinde aktif ve etkili bir çaba yürüttü.

MİT Başkanlığı başlangıçta çatışmaların önlenmesi amacıyla tüm taraflarla yoğun temaslar gerçekleştirdi.

Savaşın başlamasından sonra MİT, hem ABD-İsrail bloğu hem de İran ile iletişim halinde oldu.

MİT bu süreçte;

  • Çatışmanın yayılmasının ve tırmanmasının önlenmesi
  • Taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi
  • Krizin tırmanışını önleyecek mesajların iletilmesi
  • Çatışmanın durdurulmasına yönelik çıkış yollarının belirlenmesi, hususlarında önemli rollerde oynadı.
TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KONDU

MİT Başkanlığı tarafından ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, BAE, SA, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle yürütülen temaslar, Türkiye'nin bölgenin güvenlik mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha ortaya koydu.

MİT Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu dahil İranlı muhataplarıyla süregelen irtibat kanallarını bu dönemde yoğun şekilde kullandı. Çatışmanın durdurulmasına dair öneri ve mesajlarını sürekli bir şekilde iletildi.

Çatışma süresince MİT Başkanlığı, çatışma bölgelerinden diğer ülkelerin tahliye ve insani amaçlı isteklerine de yardımcı olmuştur.

MİT Başkanlığı, çatışmaların durdurulmasına yönelik girişimlerin yanı sıra İran’daki kriz durumunun Terörsüz Türkiye sürecini olumsuz yönde etkilememesi ve İran içerisinde etnik bir çatışmanın engellenmesi amacıyla aktif çalışmalar yürütmüştür.

Son olarak, bölgemizde yaşanan karışıklıklardan istifadeyle ülkemizde gerçekleştirilebilecek casusluk faaliyetlerine karşı MİT Başkanlığı tarafından sıkı önlemler de alınmıştır.

