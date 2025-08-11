Menü Kapat
30°
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mobilya atölyesi küle dönmüştü! Kundaklama anı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir mobilya atöylesi alevlere teslim olmuştu... İlk olarak yangının elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülürken olayın arkasında kundaklama çıktı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 13:44

Antalya'nın ilçesinde dün saat öğle saatlerinde bir mobilya mobilya atölyesinde çıktı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik trafosundan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, güvenlik kamerası görüntüleri yangının sonucu başladığını ortaya koydu.

Mobilya atölyesi küle dönmüştü! Kundaklama anı kamerada

ATEŞE VERİP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görüntülerde, mobilya atölyesinin kapalı olduğu ve içerde kimsenin bulunmadığı anlarda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin kapalı olan atölyeye girerek içeride tiner ya da benzeri yanıcı bir madde döktüğü, ardından ateşe vererek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Mobilya atölyesi küle dönmüştü! Kundaklama anı kamerada

ALEVLER TÜM ATÖLYEYİ SARDI

Alevler kısa sürede tüm atölyeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mobilya atölyesi küle dönmüştü! Kundaklama anı kamerada

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR!

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, yangına neden olan şüpheliyi M.Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, olayda can kaybı yaşanmazken, kullanılamaz hale geldi.

