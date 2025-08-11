Mobilya atölyesi küle dönmüştü! Kundaklama anı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün saat öğle saatlerinde bir mobilya mobilya atölyesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik trafosundan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, güvenlik kamerası görüntüleri yangının kundaklama sonucu başladığını ortaya koydu.

ATEŞE VERİP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görüntülerde, mobilya atölyesinin kapalı olduğu ve içerde kimsenin bulunmadığı anlarda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin kapalı olan atölyeye girerek içeride tiner ya da benzeri yanıcı bir madde döktüğü, ardından ateşe vererek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

ALEVLER TÜM ATÖLYEYİ SARDI

Alevler kısa sürede tüm atölyeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR!

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, yangına neden olan şüpheliyi M.Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, olayda can kaybı yaşanmazken, mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.