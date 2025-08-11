Yıllardır mağara sandılar, gerçek ortaya çıkınca gözlerine inanamadılar!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı olan Köseveli Kırsal Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde tarihi bir yapı keşfedildi. Vatandaşların yıllardır yapay mağara olarak bildiği yapının, aslında binlerce yıllık kaya mezarları olduğu ortaya çıktı. Keşfin ardından valilik harekete geçti ve koruma altına aldı.

"MISIR'DA DA AYNISI VARMIŞ DİYORLAR"

Mahalle sakinleri, fıstık tarlası içerisinde bulunan ve yeraltına oyulmuş odalardan oluşan yapının geçmişte hayvan barınağı ya da depo olarak kullanılan yapay bir mağara olduğunu düşünüyordu. Ancak uzmanların yaptığı incelemeler sonucu tarihi bir kaya mezarı ortaya çıktı. Mahallenin eski muhtarı Mehmet Kaya "Daha önce burayı kimse bilmiyordu. 5-10 yıl önce burada mağara olduğunu öğrendik. Defineciler mi açtı, kim açtı bilmiyoruz ama sonradan buranın kaya mezarı olduğu ortaya çıktı. Mısır'daki mezarlara benziyormuş, öyle diyorlar" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Şamlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Keşfi doğrulayan Vali Şıldak, kaya mezarının Köseveli Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre batısında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kaya mezar, dromoslu ve tek odalı formda doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Dromosun her iki yanında 3 adet niş bulunuyor. Kapı açıklığı, batı yönde ve iç mekanın kapı girişinin yanında haç betimi görülüyor. Mezar girişinin her iki yanında 2 adet loculus mevcut. Odanın üç cephesinde, simetrik biçimde 3 adet yuvarlak kemerli girişe sahip üçer adet klineli mezar bölümü yer alıyor. Bu bölümlerin her iki yanında, dikdörtgen formlu, kimisinde bir, kimisinde ikişer adet klineleri olan mezar bölümleri bulunuyor. Mezar odasında, dikdörtgen girişe sahip olan toplam 6 adet açıklık var. Mezar odasının her üç cephesinde bulunan tonozlu bölümlerin üzerinde kitabe görülüyor."

KORUMA ALTINA ALINDI

Şanlıurfa'nın kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan yapı, Şanlıurfa Valiliği tarafından koruma altına alındı. Arkeologlar ve yetkililer tarafından alanda detaylı araştırma ve belgeleme çalışmaları başladı. Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerin ardından söz konusu yapının tarihinin ortaya çıkması bekleniyor.