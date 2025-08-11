Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yıllardır mağara sandılar, gerçek ortaya çıkınca gözlerine inanamadılar!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan ve yıllardır mağara sanılan yapının aslında binlerce yıllık tarihi bir kaya mezar olduğu ortaya çıktı. Fıstık bahçesinde yer alan bu gizemli kaya mezar Şanlıurfa Valiliği tarafından koruma altına alınırken, bölgede yaşayan vatandaşlar gerçekleri duyunca şaşkınlıklarını gizleyemediler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yıllardır mağara sandılar, gerçek ortaya çıkınca gözlerine inanamadılar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 13:04

'nın ilçesine bağlı olan Köseveli Kırsal Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde tarihi bir yapı keşfedildi. Vatandaşların yıllardır yapay mağara olarak bildiği yapının, aslında binlerce yıllık kaya mezarları olduğu ortaya çıktı. Keşfin ardından valilik harekete geçti ve koruma altına aldı.

Yıllardır mağara sandılar, gerçek ortaya çıkınca gözlerine inanamadılar!

"MISIR'DA DA AYNISI VARMIŞ DİYORLAR"

Mahalle sakinleri, fıstık tarlası içerisinde bulunan ve yeraltına oyulmuş odalardan oluşan yapının geçmişte hayvan barınağı ya da depo olarak kullanılan yapay bir mağara olduğunu düşünüyordu. Ancak uzmanların yaptığı incelemeler sonucu tarihi bir kaya mezarı ortaya çıktı. Mahallenin eski muhtarı Mehmet Kaya "Daha önce burayı kimse bilmiyordu. 5-10 yıl önce burada mağara olduğunu öğrendik. Defineciler mi açtı, kim açtı bilmiyoruz ama sonradan buranın kaya mezarı olduğu ortaya çıktı. Mısır'daki mezarlara benziyormuş, öyle diyorlar" ifadelerini kullandı.

Yıllardır mağara sandılar, gerçek ortaya çıkınca gözlerine inanamadılar!

ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Şamlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Keşfi doğrulayan Vali Şıldak, kaya mezarının Köseveli Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre batısında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yıllardır mağara sandılar, gerçek ortaya çıkınca gözlerine inanamadılar!

"Kaya mezar, dromoslu ve tek odalı formda doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Dromosun her iki yanında 3 adet niş bulunuyor. Kapı açıklığı, batı yönde ve iç mekanın kapı girişinin yanında haç betimi görülüyor. Mezar girişinin her iki yanında 2 adet loculus mevcut. Odanın üç cephesinde, simetrik biçimde 3 adet yuvarlak kemerli girişe sahip üçer adet klineli mezar bölümü yer alıyor. Bu bölümlerin her iki yanında, dikdörtgen formlu, kimisinde bir, kimisinde ikişer adet klineleri olan mezar bölümleri bulunuyor. Mezar odasında, dikdörtgen girişe sahip olan toplam 6 adet açıklık var. Mezar odasının her üç cephesinde bulunan tonozlu bölümlerin üzerinde kitabe görülüyor."

Yıllardır mağara sandılar, gerçek ortaya çıkınca gözlerine inanamadılar!

KORUMA ALTINA ALINDI

Şanlıurfa'nın kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan yapı, Şanlıurfa Valiliği tarafından koruma altına alındı. Arkeologlar ve yetkililer tarafından alanda detaylı araştırma ve belgeleme çalışmaları başladı. Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerin ardından söz konusu yapının tarihinin ortaya çıkması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antik Mısır mezarında şoke eden iz: Kimse böyle bir şey beklemiyordu
Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu
ETİKETLER
#şanlıurfa
#suruç
#Kaya Mezarı
#Arkeologlar
#Tarihi Keşif
#Kültürel Miras
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.