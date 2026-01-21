Molotoflu saldırının arkasından suç örgütü çıktı! Özel harekat inlerine böyle girdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerinin molotof kokteyli atılarak kundaklandığı saldırı sonrası başlatılan soruşturmada, saldırının yurt dışı bağlantılı firari suç örgütü yöneticisi Ü.A.'nın talimatıyla gerçekleştirildiği tespit edildi. Kundaklama eylemini yapan İ.E.U. ve O.K. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasının hemen ardından soruşturma iyice genişletildi. Yapılan incelemeler neticesinde; H.B.D., Y.C.Ş., B.D., R.A. ve E.Ö. isimli 5 şüphelinin kundaklama eylemine iştirak ettikleri belirlendi. Şüpheliler, Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Koçbaşıyla yapılan baskınların da şüpheliler tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 6 şüpheli de sorgularının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.