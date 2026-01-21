Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Molotoflu saldırının arkasından suç örgütü çıktı! Özel harekat inlerine böyle girdi

Bursa'da bir iş yerine gerçekleştirilen molotoflu kundaklama olayının bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Özel harekatın düzenlediği baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan motoloflu saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerinin molotof kokteyli atılarak kundaklandığı saldırı sonrası başlatılan soruşturmada, saldırının yurt dışı bağlantılı firari yöneticisi Ü.A.'nın talimatıyla gerçekleştirildiği tespit edildi. eylemini yapan İ.E.U. ve O.K. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasının hemen ardından soruşturma iyice genişletildi. Yapılan incelemeler neticesinde; H.B.D., Y.C.Ş., B.D., R.A. ve E.Ö. isimli 5 şüphelinin kundaklama eylemine iştirak ettikleri belirlendi. Şüpheliler, Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Koçbaşıyla yapılan baskınların da şüpheliler tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 6 şüpheli de sorgularının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.

Kartalkaya faciasının üzerinden bir yıl geçti! "Acımız dinmedi, öfkemiz azalmadı"
İstanbul 'da kaçak ilaç operasyonu! 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi
Daltonlar ve Casperlar'a operasyon: 11 gözaltı
ETİKETLER
#kundaklama
#baskın
#suç örgütü
#Bursa Nilüfer
#Molotof Kokteyli Saldırısı
#Firari Suçlu
#Yaşam
