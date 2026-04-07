İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde saat 22.45 sıralarında cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü Pusat Çakır, trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza nedeniyle sürücü Çakır ve motosiklette arkasında oturan Engin O. savruldu.

HABERİN ÖZETİ Motosiklet sürücüsü genç kıza çarptı, feci kazada hayatını kaybetti İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki yolcu ve yaya yaralandı. Kaza, İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Pusat Çakır, trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Pusat Çakır hayatını kaybetti. Motosikletteki Engin O. ve yaya genç kız yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çakır’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken motosikletteki Engin O. ve yaya genç kız yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni morga götürülürken olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı.