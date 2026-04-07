Motosiklet sürücüsü genç kıza çarptı, feci kazada hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde saat 22.45 sıralarında cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü Pusat Çakır, trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza nedeniyle sürücü Çakır ve motosiklette arkasında oturan Engin O. savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çakır’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken motosikletteki Engin O. ve yaya genç kız yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni morga götürülürken olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı.