Eskişehir'de peşpeşe iki kaza! 4 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde üst üste 2 trafik kazası meydana geldi. Kazaların yaşandığı adres, Zincirlikuyu Mahallesi'nde Kenter Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, Battal T. idaresindeki kamyonet, Ali Osman G. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, yolun karşı şeridine geçerek, 45 yaşındaki M.G. idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Minibüs, kazanın ardından kaldırama çarparak durabildi. Kazada ticari araçta ve minibüste bulunan 45 yaşındaki M.G., 10 yaşındaki E.G., 72 yaşındaki N.Ö. ve 71 yaşındaki M.Ö. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.