Yaşam
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Motosiklet tutkusu canına mal oldu!

Çameli-Fethiye karayolunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki genç kız trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Motosiklet tutkunu olan genç kızın cenazesi bugün toprağa verilecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
11:22
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
11:28

Kaza, Çameli- karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eda Koçin (26), ve beraberindeki bir arkadaşıyla birlikte motosikleti ile seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yol kenarına savrulan Eda Koçin ve arkadaşının yaptığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç motosiklet sürücüsü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Motosiklet tutkunu olarak bilinen genç kızın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Eda Koçin'in cenazesinin bugün Çameli ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

