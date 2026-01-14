Muğla'da apart otel çöktü! İşçiler son anda kurtuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan apart otel bir anda büyük bir gürültü ile yerle bir oldu. Çökmenin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre binada herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

BİNADAN SES GELİNDE DIŞARI ÇIKMIŞLAR

Apart otelde güçlendirme çalışması yapan ekiplerin binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine binayı terk ettikleri, yaklaşık iki saat sonra da binanın çöktüğü öğrenildi.