Muğla'da feci kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hemen kazazedelere müdahalede bulundu. Araçta sıkışan bir yolcu UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazada hafif şekilde yaralanan 13 kişi ayakta tedavi edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.