 | Nalan Güler Güven

Muğla'da skandal paylaşım tepki çekti! Dini değerlere hakaret eden diyetisyen gözaltına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde diyetisyenlik yapan O.K.’nin sosyal medya hesabından paylaşılan ve dini değerleri hedef alan görseli infiale neden oldu. Eğitim Bir-Sen’in suç duyurusu ve kamuoyu tepkilerinin ardından O.K., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Muğla'da skandal paylaşım tepki çekti! Dini değerlere hakaret eden diyetisyen gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 19:31

’nın Menteşe ilçesinde O.K.'nin hesabından paylaşılan dini değerlere içerikli görsel tepki topladı. Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak adli makamları göreve davet ederken, paylaşımı yapan hesap kapatıldı. O.K. ise hesabının çalındığını ileri sürdü. Tepkilerin ardından diyetisyenin gözaltına alındığı ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

EĞİTİM BİR-SEN'DEN ADLİ MAKAMLARA ÇAĞRI

Muğla’da sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunda tartışmalara yol açan görsel tepkilerin odağı oldu. Yapay zeka ile oluşturulduğu belirtilen ve bazı kesimler tarafından ‘çarşaf giydirilmiş domuz figürü’ olarak nitelendirilen görsel, Muğla’da diyetisyenlik yaptığı öğrenilen O.K.'ye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşıma yönelik tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, söz konusu içeriğin İslami değerlere ve kadınların kıyafet tercihine hakaret içerdiğini belirterek, adli makamları göreve davet etti. Uçak, "Toplumsal huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

"HESABIM ÇALINDI"

Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımı yapan sosyal medya hesabının kapatıldığı görüldü. Paylaşımı yaptığı ileri sürülen O.K. ise başka bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili takipçilerim Instagram hesabım 7 Şubat 2026 tarihinde çalınmıştır. Bu tarih itibarıyla yapılan paylaşımlar ve gönderilen mesajlar tarafıma ait değildir. Eski gönderilerime baktığınızda dini değerlerimize, bayrağımıza ve tarihimize karşı yapılmış herhangi bir aşağılama ve hakaret olmadığını sizler de göreceksiniz. Yaşanan bu durumdan ben de en az sizler kadar üzgünüm ve mağdurum. Saygılarımla" dedi.

