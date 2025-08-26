Mühendisten akılalmaz vurgun! Çalıştığı şirketi 4 yıl boyunca dolandırdı: Milyonlarca lira aktarmış

Antalya’da bulunan bir şirkette yaşananlar şaşkına çevirdi. Şirkette orman mühendisi olarak görev yapan bir çalışanın büyük vurgunu ortaya çıktı.

8 MİLYON LİRA AKTARMIŞ

Mühendisi, 2020-2024 yılları arasında sahtecilik yaparak başka hesaplara 8 milyon 500 bin lira aktardığı gerekçesiyle tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şirketin finansal kayıtlarında usulsüzlük tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerde, şüpheli B.G.’nin sahtecilikle şirketin parasını farklı hesaplara aktardığı belirlendi.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.