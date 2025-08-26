Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Mısır tarlasına gelince şok yaşadı! Hemen ekiplere haber verdi

Karaman'da bulunan mısır tarlasına giden tarla sahibi Soner Özütemiz gördükleri karşısında şaşkına döndü. Öztemiz hemen ekiplere haber verdi, tarlada gerekli önlemler alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
11:49
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
11:52

'da tarlasına giden Soner Özütemiz, mısır tarlasında kocaman bir oluştuğunu fark etti. Durum karşısında şoke olan Özütemiz, durumu hemen ekiplere bildirdi. Ekipler obruk çevresinde incelemeler yaparak önlem aldı.

Mısır tarlasına gelince şok yaşadı! Hemen ekiplere haber verdi

OBRUK SAYISI ARTIYOR

Karaman'da 15 metre çapında, yaklaşık 5 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Kentte son 6 yılda oluşan obruk sayısı 10'a yükseldi.
Merkeze bağlı Sudurağı beldesindeki 100 dekarlık mısır tarlasında oluşan obruğu görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulunarak tedbir aldı.

Mısır tarlasına gelince şok yaşadı! Hemen ekiplere haber verdi

Obruğun oluştuğu tarlada incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yeraltı sularının çekilmesiyle birlikte Karaman'da da oluşan obruk sayısının artmaya başladığını söyledi.

"OVA TARIMDAN UZAKLAŞMAK ZORUNDA KALIYOR"

Karaman'da son 6 yıl içerisinde oluşan obruk sayısının bununla birlikte 10'a yükseldiğini hatırlatan Bayram, "Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obruk sayısı 600'ü bulurken, son yıllarda Karaman'da da obruk sayısı artmaya başladı. Bu obrukların oluşmasının en büyük sebebi ise susuzluktur. Şu an bulunduğumuz bölge Karaman'ın Çukurova'sıdır. Obrukların sayısı arttıkça ova hızla tarımdan uzaklaşmak zorunda kalıyor. Karaman'da tarımın devam edebilmesi için dış havzalardan acilen su gelmesi gerekiyor" dedi.

Mısır tarlasına gelince şok yaşadı! Hemen ekiplere haber verdi

"GÖRÜR GÖRMEZ YETKİLİLERE BİLDİRDİM"

Tarla sahibi Soner Özütemiz de obruğu sabahleyin tarlaya geldiklerinde gördüklerini söyledi.
Beldelerinde oluşan obruk sayısının bununla beraber 2'ye yükseldiğini ifade eden Özütemiz, "Obruğu görür görmez hemen yetkililere haber ettik. Onlar da buraya gelerek tedbir aldı" ifadelerini kullandı.

Mısır tarlasına gelince şok yaşadı! Hemen ekiplere haber verdi
#kuraklık
#tarım
#obruk
#karaman
#Su Krizi
#Yaşam
