11°
SON DAKİKA!
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Müsabakaya götürdüğü öğrencisini istismarla suçlanmıştı! Sapık Judo antrenörüne 15 yıl hapis

Kocaeli ve Sivas'ta düzenlenen müsabakalara götürdüğü 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan judo antrenörü hakkında mahkeme kararını verdi. Daha önce benzer suçlamalarla yargılandığı 3 ayrı dosyadan beraat ettiği öğrenilen istismarcı antrenör 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
13:47
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
13:47

2023 yılında o tarihlerde henüz 13 yaşında olan V.S., judo öğretmeni F.A. (46) tarafından Manisa'dan müsabaka için gittiği Sivas ve Kocaeli'de cinsel istismara uğradı. Hem V.S. hem de başka öğrencilerin yaptığı şikayet üzerine antrenör F.A. tutuklandı. F.A. hakkında "Çocuğun cinsel istismarı suçundan" Balıkesir, Manisa ve Kocaeli'de olmak üzere toplam 4 dosya açıldı. Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, beraat etti. V.S.'nin şikayeti ile Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.A. son kez duruşmaya çıktı.

FARKLI ŞEHİRLERDE İSTİSMAR ETMİŞ

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanık F.A. SEGBİS ile davaya katılırken, taraf avukatları ve mağdur V.S.'nin ailesi duruşmada hazır bulundu. Ayrıca izleyici olarak mağdur çocukların aileleri davaya destek için Manisa'dan geldi.
Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaayı yineledi. Mütalaada olayın işleyişi anlatıldı.

Mütalaada, V.S.'nin judo sporu ile ilgilendiği, sanık F.A'nın judo öğretmeni olduğu, sanık ile mağdurun takım halinde çeşitli illerdeki müsabakalara gittikleri, sanığın mağdura yönelik cinsel kasıt altında 2 kez dokunması olduğu, ilk dokunmasının 2023 tarihinde Sivas'ta otelde kaldıkları gece olduğu belirtildi.
Burada çocuğun cinsel bölgesini ellediği ve boynundan öptüğü aktarıldı. Bu olaydan bir hafta sonra ikinci dokunmasının ise müsabaka için Kocaeli'de yurttayken uyuduğunda meydana geldiği belirtildi. Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanığın cezalandırılması talep edildi.

“TANINAN VE SAYGI DUYULAN BİRİSİDİR"

Sanık avukatı konuya ilişkin yaptığı savunmada, "Müvekkilim aynı suçtan Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere 3 dosyadan beraat etmiştir. Müvekkilim milli sporcu ve eğitmendir, binlerce sporcu yetiştirmiştir. Müvekkilim judo federasyonu tarafından tanınan ve saygı duyulan birisidir. Sadece bu dosyada tutuklu kalmıştır. Müvekkilimin suçu işlemediği nettir. Masum bir insanın hayatı mahvedildi. Ayrımcılık gördükleri iddiası ile öğrenciler kanalize olarak şikayette bulunmuşlardır" ifadelerini kullandı.

“ADALETİNİZE SIĞINIYORUM”

Sanık antrenör son söz olarak "Suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletinize sığınıyorum. Tahliye ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "çocuğun cinsel istismarı" suçunu sabit gördü. Heyet, sanığın eğitimci olması ve eylemi zincirleme şekilde gerçekleştirmesi nedeniyle cezada artırıma giderek F.A'yı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ETİKETLER
#Yaşam
