18°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Allah korkusu olan bunu yapmaz

Kilis'te bir nar ekşisi imalathanesine yapılan denetimde skandal görüntüler ortaya çıktı. İşletmedeki ürünler imha edilirken zabıta ekipleri de imalathaneyi mühürledi. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar da denetim sırasında "Allah korkusu olan bunu yapmaz." diyerek tepkisini gösterdi.

Vatandaşın sağlığıyla oynayan bir işletme daha yapılan denetimler sonucunda tespit edilirken ortaya çıkan görüntüler işletmeyle ilgili büyük soru işaretlerine neden oldu.

Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Allah korkusu olan bunu yapmaz

Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir nar ekşisi imalathanesinde yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar'ın da katıldığı denetimlerde kurallarının hiçe sayıldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Allah korkusu olan bunu yapmaz

"TEKRARI HALİNDE DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR OALCAK"

Başkan Yardımcısı Yaşar, işletmede yapılan sağlıksız üretime skandal görüntülere sert tepki gösterdi. Denetimlerin ardından imalathanenin üç gün süreyle kapatılacağını belirten Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımlar daha ağır olacak. Bütün denetimler sık sık devam edecek, gıda ürünleri üreten yerler titizlikle denetlenecek" diye konuştu.

Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Allah korkusu olan bunu yapmaz

