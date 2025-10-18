Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Allah korkusu olan bunu yapmaz

Vatandaşın sağlığıyla oynayan bir işletme daha yapılan denetimler sonucunda tespit edilirken ortaya çıkan görüntüler işletmeyle ilgili büyük soru işaretlerine neden oldu.

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir nar ekşisi imalathanesinde denetim yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar'ın da katıldığı denetimlerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

"TEKRARI HALİNDE DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR OALCAK"

Başkan Yardımcısı Yaşar, işletmede yapılan sağlıksız üretime skandal görüntülere sert tepki gösterdi. Denetimlerin ardından imalathanenin üç gün süreyle kapatılacağını belirten Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımlar daha ağır olacak. Bütün denetimler sık sık devam edecek, gıda ürünleri üreten yerler titizlikle denetlenecek" diye konuştu.