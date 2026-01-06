Narenciye paketleme fabrikasında korkunç yangın! 1 işçi hayatını kaybetti

Erzin'in Hürriyet Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. Fabrikanın alevler içinde kalığını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 işçiyi fabrikadan tahliye ederek alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenerek fenalaşan bir işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.