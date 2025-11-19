Ne baba gördü ne de sorumsuz forklift sürücüsü! Çocuklar ve baba havada takla attı!

Kategoriler
Geçtiğimiz cuma günü Merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada faciadan dönüldü.
Alınan bilgiye göre, baba Metin E. kucağında 4 yaşındaki oğlu Muhammet Efe ve yanında elinden tuttuğu 7 yaşındaki kızı Zülayha ile kaldırımdan inip karşıya geçmek için beklerken ters şeritten gelen forklift çarptı.
Çarpmanın etkisi ile baba ile çocukları yola savruldu. Kazayı yaralanarak ucuz atlatan baba hemen çocuklarıyla ilgilenirken forklift sürücüsüne tepki gösterdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, baba çocuklarını hastaneye sevk etti. Baba ve çocukların tedavisi hastaneye yapıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ise ortaya çıktı. Görüntülerde ters şeritten forkliftin gelerek baba ve çocuklarına çarpıp düşürme anları yer aldı.