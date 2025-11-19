Menü Kapat
19°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Ne baba gördü ne de sorumsuz forklift sürücüsü! Çocuklar ve baba havada takla attı!

Mersin'de kaldırımdan geçen baba ve iki çocuğuna ters yönden gelen forklift çarptı. Korkunç kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Ne baba gördü ne de sorumsuz forklift sürücüsü! Çocuklar ve baba havada takla attı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
17:01
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
17:01

Geçtiğimiz cuma günü Merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada faciadan dönüldü.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN KAZA

Alınan bilgiye göre, baba Metin E. kucağında 4 yaşındaki oğlu Muhammet Efe ve yanında elinden tuttuğu 7 yaşındaki kızı Zülayha ile kaldırımdan inip karşıya geçmek için beklerken ters şeritten gelen çarptı.

Ne baba gördü ne de sorumsuz forklift sürücüsü! Çocuklar ve baba havada takla attı!

BABA YOLA SAVRULDU KÜÇÜK OĞLU HAVADA TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisi ile baba ile çocukları yola savruldu. Kazayı yaralanarak ucuz atlatan baba hemen çocuklarıyla ilgilenirken forklift sürücüsüne tepki gösterdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, baba çocuklarını hastaneye sevk etti. Baba ve çocukların tedavisi hastaneye yapıldı.

Ne baba gördü ne de sorumsuz forklift sürücüsü! Çocuklar ve baba havada takla attı!

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ise ortaya çıktı. Görüntülerde ters şeritten forkliftin gelerek baba ve çocuklarına çarpıp düşürme anları yer aldı.

ETİKETLER
#kaza
#şehit
#mersin
#Forklift
#Çekirdek Aile
#Yaşam
