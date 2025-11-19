Ne baba gördü ne de sorumsuz forklift sürücüsü! Çocuklar ve baba havada takla attı!

Geçtiğimiz cuma günü Merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada faciadan dönüldü.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN KAZA

Alınan bilgiye göre, baba Metin E. kucağında 4 yaşındaki oğlu Muhammet Efe ve yanında elinden tuttuğu 7 yaşındaki kızı Zülayha ile kaldırımdan inip karşıya geçmek için beklerken ters şeritten gelen forklift çarptı.

BABA YOLA SAVRULDU KÜÇÜK OĞLU HAVADA TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisi ile baba ile çocukları yola savruldu. Kazayı yaralanarak ucuz atlatan baba hemen çocuklarıyla ilgilenirken forklift sürücüsüne tepki gösterdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, baba çocuklarını hastaneye sevk etti. Baba ve çocukların tedavisi hastaneye yapıldı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ise ortaya çıktı. Görüntülerde ters şeritten forkliftin gelerek baba ve çocuklarına çarpıp düşürme anları yer aldı.