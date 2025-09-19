Nemrut Dağı'nın gün batımını izlemek istemişti! Fransız turist hayatını kaybetti

İstanbul
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan ve yılda binlerce ziyaretçi alan Nemrut Dağı'nda kalp krizi geçiren Fransız turist hayatını kaybetti.
Tur kafilesiyle dün akşam güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı'na gelen Jean-Louis Duverneul (76), batı terasında kalp krizi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Duverneul, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fransız turistin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin, işlemlerin ardından Fransa'ya gönderileceği öğrenildi.