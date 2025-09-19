Menü Kapat
TGRT Haber
Nemrut Dağı'nın gün batımını izlemek istemişti! Fransız turist hayatını kaybetti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan ve her yıl binlerce ziyaretçi alan Nemrut Dağı'nda bu sefer üzücü bir olay yaşandı. Nemrut'un görkemli yapılarını görmeye giden Jean-Louis Duverneul isimli Fransız turist hayatını kaybetti.

Nemrut Dağı'nın gün batımını izlemek istemişti! Fransız turist hayatını kaybetti
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan ve yılda binlerce ziyaretçi alan Nemrut Dağı'nda geçiren Fransız turist hayatını kaybetti.

Tur kafilesiyle dün akşam güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı'na gelen Jean-Louis Duverneul (76), batı terasında kalp krizi geçirdi.

Nemrut Dağı'nın gün batımını izlemek istemişti! Fransız turist hayatını kaybetti

EKİPLERİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Duverneul, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fransız turistin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin, işlemlerin ardından Fransa'ya gönderileceği öğrenildi.

