Orman gönüllülerine ilişkin yeni düzenleme! Hayatını kaybedenler şehit sayılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenlemesini değerlendirdi.

Bu yıl yangınlarla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşların da resmi olarak şehit statüsüne alınmasıyla ilgili olarak Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir" dedi.

YENİ KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemede gönüllü tanımının yanı sıra, “Orman yangını gönüllüsü” ve “Diğer gönüllü” tanımı yapıldı. Böylece; orman yangını gönüllüleri dışındaki; AFAD, Kızılay vb. organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle, kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI EMANETİMİZDİR"

Bu düzenlemeyle ayrıca, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçilerimiz ve orman gönüllülerimizin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmî olarak da “şehit” statüsüne alınmış oldu. Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir"