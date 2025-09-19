Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin yurt dışı borcu yükseldi, rezervler rekor seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Temmuz ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Temmuz ayı itibarıyla eksi 343,9 milyar ABD doları oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
10:39
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
10:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 2025 yılı Temmuz ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri raporuna göre Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Temmuz ayı itibarıyla eksi 343,9 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin yurt dışı borcu yükseldi, rezervler rekor seviyede

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 4,2 oranında artışla 378,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde3,4 oranında artışla 722,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı borcu yükseldi, rezervler rekor seviyede

Rezerv varlıklar 19,3 milyar ABD doları artarak 169.2 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı. Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde1,1 oranında artarak 70,6 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde3,6 oranında azalarak 134,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,2 oranında azalarak 40,9 milyar ABD doları oldu.
Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in yurt dışı tahvil yükümlülükleri yüzde 6,3 oranında artarak 44,4 milyar ABD doları oldu.

Türkiye'nin yurt dışı borcu yükseldi, rezervler rekor seviyede

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, yüzde 6,0 oranında artışla 220,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 7,8 oranında artarak 125,8 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,7 oranında artarak 375,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Döviz
#tcmb
#Yurt Dışı Varlıklar
#Yatırım Pozisyonu
#Rezerv Varlıklar
#Ekonomi
TGRT Haber
