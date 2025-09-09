Niğde'de korkunç kaza! Trafik durdu: Ölü ve yaralılar var

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda otomobil, emniyet şeridinde bekleyen çekicinin römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta dağılan otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.