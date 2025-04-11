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 | Yusuf Özgür Bülbül

Nisan ayında sürücülere kar sürprizi!

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Nisan ayında birçok ilde kar yağışına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar ve tipi, özellikle ulaşımda aksamalara yol açtı. Samsun-Ankara yolunda 21 araç birbirine girdi. İşte detaylar…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 21:21

Kar ve tipi yurdu sardı. Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde ulaşım aksarken, Kayseri-Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, kent merkezi beyaza büründü. Adana'nın yüksek kesimlerinde (Feke, Saimbeyli, Pozantı) yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

Nisan ayında sürücülere kar sürprizi!

KAYSERİ-MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Meteoroloji Müdürlüğünün uyardığı Sivas'ta, tipi etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan tipiye hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaza bürünmen kentte hayat durma noktasına geldi. Öte yandan kar ve tipi Gürün ilçesinde de etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı. Tipiye yakalanan vatandaşlar ise nisan ayında bu duruma şaşırdıklarını ifade etti.

Nisan ayında sürücülere kar sürprizi!

21 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Samsun-Ankara karayolu yoğun kar yağışıyla birlikte felaketi yaşadı. İki ayrı kazada toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı. Kar ve kazalar nedeniyle kapanan Samsun-Ankara karayolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saat sonra açılabildi.

Adana'nın Feke, Saimbeyli, Pozantı ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Karaman'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar yağışıyla kentte araçların üzeri beyaza büründü.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu tüm araçlara kapatıldı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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