Öğrenciler ölümden saniyelerle kurtuldu! Şırnak'taki çığ faciaya neden oluyordu

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış yüksek dağlardaki karı kütleler halinde yerinden oynatıp çığ oluşmasına neden oldu.

Dağlardan kopan kar kütleleri dev çığ oluştururken düşen çığ nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yolu ulaşıma kapandı.

ÖĞRENCİLER ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Öte yandan çığın düştüğü sırada bölgede bulunan öğrencileri taşıyan servis aracı, olaydan saniyelerle kurtuldu. Çığ sonrası bölgede mahsur kalan öğrenciler, karların üzerinden yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

Beytüşşebap Kaymakamlığı, çığ bölgesindeki yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.