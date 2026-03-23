Şırnak’ta çığ anı kamera! Kar kütleleri önüne geleni yıktı geçti

Şırnak'ın Gülyazı ve Başaran köylerinde günlerdir devam eden sağanak yağış yüksek dağlardaki karı kütleler halinde yerinden oynatıp çığ oluşmasına neden oldu. Tanin dağlarından kopan kar kütleleri dev bir çığ oluşturdu. Gök gürültülü sağanak yağışın ardından harekete geçen çığ kütleleri, köy merkezine kadar geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı çığ düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.