Öğrencilerin tatilde olması faciayı önledi! Okul bahçesine düştü

Yurt genelinde etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava birçok şehirde hayatı felç etmeye devam ediyor. Bursa'nın İznik ilçesinde de etkisini gösteren şiddetli lodos, Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nun ortak kullandığı okul bahçesindeki dev bir çam ağacının devrilmesine neden oldu.

Ağaç, okul bahçesinin hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerken, evde ciddi hasar meydana geldi.

OKULLARIN TATİL OLMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Devrilen çam ağacı nedeniyle okulun demir bahçe kapısı ile bahçe duvarlarında da zarar oluştu. Olayın, okulların tatil olması nedeniyle yaşanması muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi. Olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmaması büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer benzer risklerin yaşanmaması için okul ve çevresindeki ağaçlarda inceleme yapılacağını bildirdi.