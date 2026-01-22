Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Öğrencilerin tatilde olması faciayı önledi! Okul bahçesine düştü

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan şiddetli lodos yaşamı felç etmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle ilkokul ve ortaokulun ortak kullandığı okul bahçesinde bulunan dev bir çam ağacı devrildi. Olayın, okulların tatil olması nedeniyle yaşanması muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi.

Öğrencilerin tatilde olması faciayı önledi! Okul bahçesine düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 13:41

Yurt genelinde etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava birçok şehirde hayatı felç etmeye devam ediyor. Bursa'nın İznik ilçesinde de etkisini gösteren şiddetli lodos, Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nun ortak kullandığı okul bahçesindeki dev bir çam ağacının devrilmesine neden oldu.

Öğrencilerin tatilde olması faciayı önledi! Okul bahçesine düştü

Ağaç, okul bahçesinin hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerken, evde ciddi hasar meydana geldi.

OKULLARIN TATİL OLMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Devrilen çam ağacı nedeniyle okulun demir bahçe kapısı ile bahçe duvarlarında da zarar oluştu. Olayın, okulların tatil olması nedeniyle yaşanması muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi. Olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmaması büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Öğrencilerin tatilde olması faciayı önledi! Okul bahçesine düştü

Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer benzer risklerin yaşanmaması için okul ve çevresindeki ağaçlarda inceleme yapılacağını bildirdi.

