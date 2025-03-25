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 | Baran Aksoy

Öğretmen Ayşe Sarıkaya'nın yardım çığlığı ekipleri harekete geçirdi

Mersin'de Ayşe Sarıkaya isimli genç bir öğretmen, ölüm tehditleri aldığı eski erkek arkadaşından korktuğu için sosyal medyadan bir video yayımladı. Videonun sosyal medyada viral olmasından kısa bir süre sonra şüphelinin ekiplerce Adana'da yakalandığı öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 17:16

Mersin'in Silifke ilçesinde bir ortaokulda öğretmenlik Ayşe Sarıkaya, eski erkek arkadaşının tehditlerinden korktuğu için ağlayarak video çekti. Videoda başından geçenleri anlatan genç öğretmen, ölmek istemediğini belirterek sosyal medya aracılığıyla yetkililerden yardım istedi.

EKİPLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Videonun sosyal medyada hızla viral olmasının ardından Mersin ve Adana polisi harekete geçti. Ekiplerin çalışmasında eski sevgili M.O.'nun Adana'da olduğu belirlendi. Şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM, ADALET İSTİYORUM"

Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya videoda gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

"Belki bu size son videom mu bilmiyorum ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben yıllardan beri M.O. ile uğraşıyorum sadece. Hatam, onun erkek arkadaşım olması, sevgilim olması. Ayrıldıktan sonra bana etmediğini bırakmadı. Aileme, çevreme, etrafımdaki herkese ulaştı. Yüzlerce şikayetim var, dava dosyalarım var, bitmek bilmiyor. Gizlilik kararı aldım, elektronik kelepçe kararı aldım, uzaklaştırma kararı aldım. Hepsini ihlal etti, hiçbirini yapmadı. Kelepçeyi kırdı. Dayanamıyorum artık. Aileme, arkadaşlarıma, çevreme, herkese ulaşıyor. Öğretmenlik yaptığım okuldaki arkadaşlarıma, öğrencilerime, öğrenci velilerine kadar herkesle muhatap oluyor. Ölmek istemiyorum. Onun beni öldürmesini istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarı çıktığımda yürüyebileyim istiyorum. Balkonda çamaşır seremiyorum, beni görür diye dışarı çıkamıyorum. Ne olursunuz, sesim olun. Dayanacak gücüm kalmadı. İçimdeki fırtınayı anlatamıyorum. Bir şeyler saklamaktan, bir şeyleri kendime anlatmaktan çok yoruldum. Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Adam cezaevinden firar edip elektronik kelepçeyi takamıyorlar. Sesleniyorum, lütfen sesim olun"

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