Okul saldırısında hayatını kaybeden minik Almina'nın mezarı yürek burktu

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan ve 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu’nun mezarı, pembeye boyandı. Küçük kızın mezarına bırakılan oyuncaklar, çiçekler ve el yazısıyla yazılan notlar ziyaret edenleri duygulandırdı.

'taki okul saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 18 gün hayat mücadelesi veren Almina Ağaoğlu'nun mezarı pembeye boyandı.

ALMİNA 18 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Vatandaşlar, Almina'nın mezarını ziyaret ederek duygusal notlar bırakıyor.
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Almina, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun mezarı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Öte yandan, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda bulunan Almina'nın mezarının pembe renge boyandığı görüldü. çevresine bırakılan çiçekler, oyuncaklar ve el yazısıyla yazılan notlar dikkat çekti. Ziyarete gelen vatandaşların bıraktığı notlarda, "Biz senden razıydık Allah da senden razı olsun", "Onlar ölmedi melek oldu" ifadeleri yer aldı. Küçük kızın mezarı başına gelen bazı vatandaşların dua ettiği, bazılarının ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ZİYARETÇİYLE DOLUP TAŞIYOR

Rize'den gelen ve Almina'nın mezarını ziyaret eden Mevlüde Sancaktutan, "Menfur saldırıda yavrularımız vefat etti. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Çok üzücü bir olay Allah rahmet eylesin. Bizleri derinden etkiledi yaraladı. Televizyonlarda göründüğü gibi değil buraları ziyaret etmek deprem şehitliğini de ziyaret etmek çok farklı" dedi.

