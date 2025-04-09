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 | Onur Kaya

4 okulda zehirlenme vakası! 90 öğrenci hastanelik oldu

Ardahan'ın iki ilçesindeki 4 okulda onlarca öğrencinde zehirlenme belirtileri görüldü. Kusma, mide bulantısı, baş dönmesi gibi şikayetleri bulunan 90 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

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4 okulda zehirlenme vakası! 90 öğrenci hastanelik oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 18:36

Ardahan'ın Hanak ve Çıldır ilçelerinde taşımalı eğitim gören ve okul yemekhanesinde öğle yemeğini yiyen öğrencilerin bazılarında, kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü. Ambulanslarla il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırılan 90 öğrenci tedavi altına alındı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin rahatsızlanan öğrencilere hızlıca müdahale edildiği belirtilerek şöyle denildi:

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ÖĞRENCİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

"Hanak ve Çıldır ilçelerinde toplamda 4 okulda gıda zehirlenmesi şüphesi, kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile toplam 90 öğrencinin tedbir amaçlı olarak ilçe sağlık ocakları ve Ardahan Devlet Hastanesine, sevki gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunan çocuğumuz yoktur."

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