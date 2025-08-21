Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Öldürüp villaya gömmüşlerdi! Kaçırılma anı ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de cesedi boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu şahsın kaçırıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde araca binmekte direnen adamın darp edildiği görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 20:44

Büyükçekmece ilçesinde polis ekipleri, bir süredir aranan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin cesedini dün Kumburgaz Mahallesi'nde halindeki bir villanın bahçesine gömülü halde bulmuştu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu Nametullah S.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından edilerek öldürüldüğü ve ardından Cebrail K.'ya ait boş villanın bahçesine gömüldüğü belirlenmişti.

Öldürüp villaya gömmüşlerdi! Kaçırılma anı ortaya çıktı

İTİRAF ETMİŞTİ

Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K., özel izinle savcıya verdiği ifadede Nametullah S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte villasının olduğu alana gömdüğünü itiraf etmişti.

BAŞINA VE BELİNE VURDUKLARI GÖRÜLDÜ

Afganistanlı Nametullah S'nin kaçırılma anına ilişkin görüntüler oraya çıktı. Görüntülerde Nametullah S'nin 34 MFK 011 plakalı araca 3 kişi tarafından zorla bindirildiği görüldü. Nametullah S.'nin araca binmekte direnince darp edildiği, 2 kişinin kafasına ve beline ayakları ile vurdukları görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Villa bahçesinde cesedi bulundu! Kan donduran olayda yeni detay! Her şeyi itiraf ettiler: Önce dövdüler sonra...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayıp olarak aranırken villa inşaatından cansız bedeni çıktı
ETİKETLER
#cinayet
#darp
#olay
#inşaat
#Afganistanlı
#Kumburgaz
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.