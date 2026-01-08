Menü Kapat
Ölen 17, öldüren 15 yaşında! İş arkadaşını kalbinden bıçaklayarak katletti

Gaziantep'te aynı kuaförde çalışan 2 çocuk arasında çıkan kavgada dehşete yaşandı. 15 yaşındaki çocuk, aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Abdullah Kaya'yı kalbinden bıçakladı. Yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ölen 17, öldüren 15 yaşında! İş arkadaşını kalbinden bıçaklayarak katletti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
11:44
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
11:44

Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bulunan bir kuaförde yaşanan olay dehşete düşürdü. Aynı kadın kuaföründe çalışan 17 yaşındaki Abdullah Kaya ve 15 yaşındaki D.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Alevlenen tartışma dehşetle bitti.

Ölen 17, öldüren 15 yaşında! İş arkadaşını kalbinden bıçaklayarak katletti

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken D.K.'nın kalbinden bıçakladığı Abdullah Kaya ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan çocuk kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen 17, öldüren 15 yaşında! İş arkadaşını kalbinden bıçaklayarak katletti

15 YAŞINDAKİ KATİL YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı çocuk D.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla beraber yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ölen 17, öldüren 15 yaşında! İş arkadaşını kalbinden bıçaklayarak katletti
#Yaşam
