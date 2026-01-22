Ordu'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ordu'nun Perşembe ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Dereiçi Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Mina A.'nın kullandığı otomobil ile 39 yaşındaki Çağrı H. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3'Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada sürücüler ağır yaralanırken, Çağrı H.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki Çiğdem H. ağır, 1 yaşındaki Asel H. ve 7 yaşındaki Aras H. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ordu'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.