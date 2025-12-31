Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Ordulu çiçekçiden gül buketinde devrim! 'Karalahana' ile süsleyip hem gönüllere hem mideye hitap ediyor

Ordulu çiçekçi Mevlüt Kuvan, Karadeniz'in yöresel ve sevilen tatlarından olan karalahanayı gül buketlerinde kullanıyor. Karadenizli zekasını kullanan Kuvan, güller ile gönüllere, yemeği yapılan karalahanalar ile de mideye hitap ediyor. Çorba, dolma, kavurma ve turşu yapımında sıkça kullanılan karalahana, Karadenizli zekasını kullanan çiçekçinin elinde farklı bir boyuta taşındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 12:12

Karalahana Karadeniz Bölgesi'nde özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bir sebzedir. Altınordu ilçesinde 25 yıldır çiçekçilik yapan Ekrem Kuvan (42) ise gül buketlerinde kullanılan ve bir süre sonra çöpe atılan yeşil yapraklı bitkiler yerine bölgede yetişen karalahanayı kullanıyor. Karalahanalar bir yandan buketleri süslerken, bir taraftan da müşteriler tarafından yemek yapımında kullanılabiliyor. Karalahanalı gül buketlerinin bir özelliği ise fiyatının diğer buketlere göre daha uygun olması.

Ordulu çiçekçiden gül buketinde devrim! 'Karalahana' ile süsleyip hem gönüllere hem mideye hitap ediyor

KOKİNA FURYASINDAN SONRA BİR YENİLİK DAHA!

Çiçekçi Mevlüt Kuvan, buketlerinde farklı tasarımlar yapmayı sevdiğini belirterek, "Yeni yıl geldi çattı, herkes kokina buketi yaparken, biz de değişiklik yapmak istedik ve Karadenizli olduğumuz için pancar ve gülden buket yapmak istedik. Değişiklik her zaman daha güzel ve alışılmışın önüne geçtik. Bu buketimiz ilgi görüyor, Karadenizli olmamız ayrıcalıklı olduğu için karalahana buketini şu anda insanlara tanıtıyoruz" dedi.

Ordulu çiçekçiden gül buketinde devrim! 'Karalahana' ile süsleyip hem gönüllere hem mideye hitap ediyor


"KARALAHANA ÇORBASI İÇTİĞİM ESNADA BU FİKRİ TASARLADIM"

Bir akşam yemeğinde içtiği karalahana çorbası üzerine bu fikri tasarladığını kaydeden Kuvan, "Ertesi gün geldim ve iş yerimde karalahana buketini yaptım. Müşteriler ilgi gösteriyor. Karalahanamızı günlük alıyoruz ve günlük kullanıyoruz. İnsanlar buketi eve götürdükleri zaman gülleri vazoya, pancarı da çorba ya da dolma yaparak kullanabilirler. Bu sayede çöpe gitmeyecek hepsini kullanabilecekler" diye konuştu.

Ordulu çiçekçiden gül buketinde devrim! 'Karalahana' ile süsleyip hem gönüllere hem mideye hitap ediyor

"BU BUKET İLE EVLERDE KARALAHANA PİŞECEK"

Gülün içerisine yeşil yapraklı bitkiler yerine karalahana kullandıklarını kaydeden Kuvan, "Kış aylarının vazgeçilmez çorbası karalahana. Aynı zamanda 4 mevsim de tüketilebilir. Kar yağdı ve pancarın bulunması gerçekten zor. Bu buket sayesinde evlerde karalahana da pişecek. İnsanlar yeni yılda kokina yerine buketi alabilir. Karalahana olan buketimiz diğer buketlere göre daha da ucuz. Bunların yanında soğan buketi, pırasa, limon ve havuçlu buketimiz de var. Soğan her yemekte kullanılıyor, kış geldi pırasa da oldukça fazla tüketiliyor. Hem buket olarak götürecekler, hem de eşler bunları yemek yapabilecekler" şeklinde konuştu.

Ordulu çiçekçiden gül buketinde devrim! 'Karalahana' ile süsleyip hem gönüllere hem mideye hitap ediyor
