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 | Özge Sönmez

Orhan Şen'den kritik uyarı! 'Sakın evden çıkmayın, durum çok ciddi'

Yaz aylarının gelişiyle hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceye dayanırken, Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik açıklama geldi. Şen, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bu direk sizin yaşamınızı tehdit ediyor. Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.

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Orhan Şen'den kritik uyarı! 'Sakın evden çıkmayın, durum çok ciddi'
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 13:04

Yaz ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar yükseldi. Bunaltıcı havaları gün geçtikçe etkisini arttırırken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yaptığı açıklamada Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerine dikkat çekti. Sıcaklıkların 35 dereceyi aşacağını söyleyen Şen, "UV güneş radyasyonu 8-10 indeksine geliyor" diyerek 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu.

Orhan Şen'den kritik uyarı! 'Sakın evden çıkmayın, durum çok ciddi'

"EVDEN DIŞARI ÇIKMAYIN"

Aşırı sıcak havanın doğal afet olduğunu söyleyen Şen, "Türkiye'ye önümüzdeki 5 gün Sıcak Hava Dalgası geliyor. Marmara Ege İç Anadolu Akdeniz Güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçecek. UV güneş radyasyonu 8-10 indeksine geliyor. Bu direkt sizin yaşamınızı tehdit ediyor. Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum. Unutmayın aşırı sıcak hava da bir doğal afettir" ifadelerini kullandı.

Orhan Şen'den kritik uyarı! 'Sakın evden çıkmayın, durum çok ciddi'
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