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 | Baran Aksoy

Orman şehidimizle ilgili kahreden detay! Ayağı kırık halde göreve gitmiş

Bursa'daki orman yangınına müdahale için yola çıkan 38 yaşındaki itfaiye personeli Ramazan Şaşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit düşen itfaiyecinin acı haberi yakınlarını hüzne boğarken şehidimizin ayağı kırık halde göreve gittiği öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 11:54

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan 38 yaşındaki itfaiye personeli Ramazan Şaşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu düştü. Şehidimizin acı haberi yakınlarını ve Türkiye'yi hüzne boğdu.

Orman şehidimizle ilgili kahreden detay! Ayağı kırık halde göreve gitmiş

AYAĞI KIRIK OLMASI RAĞMEN GÖREVE GİTTİ

Ayağı kırık olmasına rağmen dinlenmek yerine, alevlerle mücadele eden arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi, görevinin başına koştu. Ancak bu büyük fedakârlık, genç itfaiyecinin hayatına mal oldu.

Orman şehidimizle ilgili kahreden detay! Ayağı kırık halde göreve gitmiş

YANGINA DOĞRU İLERLEDİĞİ SIRADA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Görev yerine doğru ilerlediği sırada fenalaşan Şaşkın, kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tüm çabalara rağmen onu hayata döndüremedi. Genç yaşta şehit düşen Ramazan Şaşkın'ın acı haberi ailesi ve mesai arkadaşlarını hüzne boğdu.

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ETİKETLER
#bursa
#orman yangını
#şehit
#Itfaiye Personeli
#Ramazan Şaşkın
#Yaşam
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