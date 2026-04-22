Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ortaokul öğrencisi okula 3 gün boyunca silahla geldi! Çanta kullanımı yasaklandı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisinin okula tabancayla gelmesi büyük korku oluşturdu. İhbar üzerine okula polis geldi. Silaha el konulurken çocuğun ailesindeki kişiler gözaltına alındı. Bunun üzerine okula öğrencilerin çantayla gelmesi yasaklandı.

Ankara'nın ilçesinde bir ortaokulda okuyan 5. sınıf öğrencisi erkek çocuğunun okula getirdiği iddia edildi. Olayla ilgili çocuğun ailesinden gözaltına alınanlar olduğu ve güvenlik amacıyla çocukların okula çanta yerine şeffaf poşetlerle gelmesi kararının alındığı öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda 5. sınıf öğrencisi bir erkek çocuğunun okula tabancayla geldiği ve güvenlik önlemi olarak öğrencilerden çanta yerine şeffaf poşetlerle gelmelerinin istendiği iddia edildi.
Olay, Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Haki Sokak'taki bir ortaokulda meydana geldi.
İddialara göre, 5. sınıf öğrencisi erkek çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla 3 gün boyunca okula geldi.
Velilerin ihbarı üzerine okula sevk edilen polisler, silaha el koydu.
Soruşturma çerçevesinde çocuğun ailesinden bazı isimler gözaltına alındı.
Okul yönetimi, güvenlik gerekçesiyle öğrencilerin okula çanta yerine şeffaf poşetlerle gelmelerini istedi.
Olay, dün Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Haki Sokak'taki bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre, 5. sınıf öğrencisi erkek çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla 3 gün boyunca okula geldi. Durumdan haberdar olan velilerin ihbarı üzerine okula sevk edilen polisler, silaha el koydu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde ise çocuğun ailesinden bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın ardından okul yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle çocukların okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmelerinin istendiği belirtildi. Yaşanan durum nedeniyle okul çevresindeki polis sayısının arttırıldığı, yöneticilerden birkaçının ifade vermek için emniyete çağrıldığı aktarıldı.

ÇANTA YASAKLANDI ŞEFFAF POŞETLERLE OKULA GELECEKLER

Olayla ilgili konuşan bir veli, "Dün bazı olaylar olmuş. Bir çocuğun kesici alet ya da benzeri bir şeyle okulda geldiğini söylediler. Birkaç kişinin gözaltına alındığını belirttiler. Polisler okula gelmiş. Öğretmenlerden bazıları da ifade verecekmiş. Duyunca korktum. Normalde gelmezdim çıkış saatine ama bundan sonra oğlumu asla bırakmayacağım. Buradan da kızımı almaya gideceğim. Sabah öğrencilerin çantalarına baktılar. Bu haftalık öğrencilerin şeffaf poşetlerle gelmesini söylediler. Her gün de arama yapacaklarmış" dedi.

"KARNINDA SİLAHLA GEZİYORDU"


Silahlı çocuğun sınıf arkadaşı ise, "Arkadaşım karnında silahla geziyordu. Gördüğümde çok korktum, hemen kaçtım oradan. Eline almış geziyordu silahla. Bugünden itibaren şeffaf poşetle okula geliyoruz. Güvenlik ve içinde ne olduğu görünsün diye böyle bir karar aldılar. Arkadaşımızı olaydan sonra hiç görmedim. Nerede bilmiyorum. Görünce korkudan elim ayağıma dolanmıştı" ifadelerini kullandı.

