Osmaniye'de komşu ziyaretinde kahreden kaza! Asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki Karaboyun Apartmanı’nda akşam saatlerinde evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu, ziyaret için komşusuna gitti.

ASANSÖR 4. KATTA ASILI KALDI

Kadın, apartmandan dönüşte asansörü kullanmak istedi. Bu sırada asansörün olay anında 4’üncü katta asılı kaldığı, kapının açılmasıyla Toklu’nun dengesini kaybederek 3’üncü kattan asansör boşluğuna düştüğü bildirildi.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, boşlukta bulunan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hürü Toklu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber, aile ve mahalle sakinlerini yasa boğarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.