Asansör faciasında yürek yakan detay! Kocası her anına şahit olmuş: O anlar kamerada

Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana gelen asansör kazası herkesin yüreğini yaktı. Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın bindiği asansör arıza yapıp, önce 2. kata düştü daha sonra yere çakıldı. Yaşanan korkunç kazada genç kadın hayatını kaybederken, olayın kahreden detayları dfa ortaya çıktı. Genç kadının 34 yaşındaki eşi Gökhan Kıyga'nın'da Pelin'i kurtarmak isterken ayağını kırdığı öğrenildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus ilçemiz Altaylılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede 30.09.2025 tarihinde saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabinin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise asansör kazasına ait apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Kıyga'nın da 2. katta arıza yapan asansörde eşi Pelin'i kurtarmak için telefonla yardım çağırıp çaresizce durduğu sırada düşme anı yaşandı. O anları yaşayan acılı kocanın önce başını elleri arasına götürmesi ve ardından aşağı koşması da görüntülerde yer aldı.

Öte yandan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde bilirkişi incelemesi sonrasında olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerle ilgili işlemlerin yapılmasının beklendiği öğrenildi.