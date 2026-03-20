Osmaniye’de sağanak hayatı felç etti! Yoğun yağmur sonrası yol çöktü

Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyü Kıraçlar Mahallesi’nde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü çöktü. Çökme nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak, yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. Bölgede onarım ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.